Tikri lugu: hingamisraskustega ja diabeedihaige kassipoiss tahab väga terveks saada

Tikker elas mitu nädalat külmas ja oli näljas enne, kui ta kinni püütud sai. Kass oli väga haige kui ta hoiukoju saabus — ta köhis vahetpidamata, ta väljaheites oli veri, ta oli jahmatavalt kõhn. Arstid Tartus Feliveti kliinikus tuvastasid kiisul giardia, mis õige raviga ka kontrolli alla saadi.

Seedimine sai korda korda ja köha taandus. Kiisuke kosus ja Pesaleidja vabatahtlikud lootsid, et nüüd on kõik mured möödas ja kassikesele saab lõpuks hakata kodu otsima. Kahjuks ei leidunud kedagi, kes Tikrit endale tahaks. Kodupakkuja asemel tuli järgmine tagasilöök - Tikril hakkasid esinema ägedad köhahood, mis ravimitega kontrolli alla saadi, kuid ikka ja jälle tagasi tulid.

Nüüd, kuu aega tagasi, hakkasid Tikrikest vaevama hingamisraskused ja köha asus end taas ilmutama. Hoiukodu perenaine pöördus kiiresti kliinikusse erandkorralisele vastuvõtule, sest veterinaaride välja kirjutatud ravimid enam ei toiminud.

Vaja oli teha proovid, uuringud ja leida õige ravi. Tikrile tehtigi vereproov, röntgen ja kopsust võeti limaproov, mis saadeti Saksamaale uuringuteks. Proovide vastused aga polnud head. Tikri kopsud on täis lima ning neis elutseb bakter, mis on siiani arstide poolt määratud ravimitele resistentne. Lisaks sellele bakterile leiti, et Tikril on diabeet ja ta vajab igapäevaselt ravitoitu ning insuliinisüste.

Arstid proovivad nüüd kokku panna uut raviplaani, mis aitaks Tikril terveks saada. Pesaleidja vabatahtlikud aga loodavad kogu hingest, et see õnnestub ja Tikril on veel palju ilusaid aastaid ees.

Tikri uuringud, raviprotseduurid, ravimid ja ravitoit on hetkel maksma läinud 400 eurot ning see summa suureneb veelgi, sest peagi tuleb kiisu veresuhkru taset kontrollima minna. Ühele annetuste toel tegutsevale organisatsioonile on see suur summa, kuid rõõm loomade aitamisest korvab pideva mure selle üle, kuidas arstide tehtud töö kinni maksta. Ehk soovid sina Tikrit ja Pesaleidjat toetada? Kui jah, leiad kogu vajamineva info altpoolt. Aitäh, et aitad aidata!