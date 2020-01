Päevakäpp: lustlik kassitirts Marleen ootab südamesõpru

«Kodus võtaksid mu sülle, jalutaksid toast tuppa ning näitaksid mulle meie ühist kodu. Vaikselt sosistaksid mulle kõrva, et sa oled nii õnnelik, et just mina sinu kassiks sain ning meid ootavad ees vaid vahvad ajad! Seejärel sätiksid sa mu ühte pehmesse pessa, mille suure armastuse ja hoolega mulle valmis panid. Ütleksid, et puhka sina end oma seiklustest välja ja ma toon sulle kosutavat konservi. Seejärel jookseksid kiiresti kööki, täidaksid konservikausi ja naaseksid minu juurde. Mina nosiks konservi ja sina paitaksid hellalt mu pead. Pärast poeksin sulle kurgu alla, nurruksin sulle tänutäheks ning üheskoos jääksime tukkuma, naeratused suul… Ikka seetõttu, et me teineteist leidsime ning nüüd üksteise parimad sõbrad oleme,» unistab Marleen elust uue omanikuga.