Värske raport: veterinaarid kritiseerivad karusnahatööstuse petuskeemi, mis varjab loomade tõsiseid kannatusi

Karusnahatööstus käivitas üleeuroopalise «WelFur» sertifitseerimisprogrammi vastuseks laialtlevinud avalikule murele farmides elavate loomade kannatuste pärast. Maailmas tunnustatud veterinaarid ütlevad, et see karusnahatööstuse poolt loodud vabatahtlik skeem ei taga, et traatpuurides elavate rebaste ja minkide loomuomased vajadused oleksid rahuldatud ega garanteeri seda, et loomad ei kannata füüsiliste ega vaimsete terviseprobleemide käes.

«Kuigi seda skeemi reklaamitakse avalikkusele ja poliitikutele kui sõltumatut projekti, on Soomes asi sellest kaugel. Tegelikult on see skeem, millel puudub usaldusväärsus ja mitte ainult sellepärast, et see põhineb vanadel puurisüsteemidel, mille kohta on tõestatud, et need mõjuvad loomade heaolule tõsiselt halvasti, vaid ka sellepärast, et see skeem on nii tihedalt seotud karusnahatööstusega, mida see sertifikaat peaks ise kontrollima,» ütles Joh Vinding, Fur Free Alliance esimees.