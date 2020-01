Lõpp hea, kõik hea: haski, kelle kasvataja veidra näo tõttu hülgas, leidis viimaks kodu

Jah, see on tõsi, et Jubilee näeb välja veidi teistsugune kui tavapärane haski - tema silmad on üksteisele lähemal, andes talle kergelt mureliku näoilme. See aga ei tähenda, et Jubilee ei vajaks armastavat kodu ning inimest, kes annaks talle võimaluse ebatavalisest näost hoolimata.