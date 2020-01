Päevakäpp: kaks aastat kodu oodanud Südameke võidab su südame?

Südameke sai toodud Tallinna lootuses, et Kasside Turvakodu kassitoas käivatele külalistele jääb lõpuks see imevahva kassitirts silma ning tema pikk ootus pärjatakse väärilise tasuga - armastava päriskoduga.

Esimesed päevad kassikambrites olid Südamekesele rasked. Arglikult piilus Südameke oma õe Miisu selja tagant välja, endal silmad suured. Vaid pehmed paitused olid need, mis Südamekese ehmatust leevendasid ning nüüd, kuu aega hiljem, on needsamad paitused Südamekest nii palju julgustanud, et kassitirts julgeb juba mööda kassituba ringi liikuda.