Märjamaa kutsikavabrik tule all: soomlanna süüdistab koerakasvatajat usse täis looma parseldamises

Ta juhtis tähelepanu oma hoovi ehitatud koerteaedikutele ja kinnitas, et loomadele sobivad tingimused on loodud ning nende heaolusse on kõvasti investeerinud. Küsimusele, kes on aga Nettimarkkinas figureeriv Heinar Siimon, vastas Hamburg, et tegu on tema soomlasest tuttavaga, kellel on Soome veterinaar- ja toiduameti luba koeri Eestist vastu võtta.