Lustakas video: mäest alla liikuv karuott tegi kõhu peal korraliku liu

Kanadas Briti Columbia provintsis asuvas Whistler Blackcombi suusakuurordis filmitud videolt näeb baribali, kes mäest alla minnes lund kiiremaks liikumiseks kasutab. Kuigi video on postitatud juba 2011. aastal, on see hiljaaegu internetis taas populaarsust koguma asunud. Kirsiks tordil on aga kaamera taga karule südamest kaasa elav laps, kes teda innukalt ergutab.