Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal sai elutöö eest väärika tiitli

«Meil on hea meel esitleda Mati Kaalu WAZA auliikmena ning tunnustada sellega tema tööd enam kui nelja aastakümne vältel ülemaailmse loomaaedade ja akvaariumide kogukonna edendamisel. Härra Kaal on andnud märkimisväärse panuse Tallinna loomaaia arendamisse, Eesti loodushoiu- ja hariduse edendamisse kui ka ohustatud liikide kaitsmisse. On ülimalt meeldiv, et härra Kaal on nii pikka aega mänginud sedavõrd olulist rolli ülemaailmses loomaaedade ja akvaariumide kogukonnas. Loodame, et auliikmeks olemine võimaldab tal jätkuvalt olla osa WAZA perest,» märkis WAZA kõneisik Gavrielle Kirk-Cohen Tallinna loomaaiale.

Mati Kaal WAZA auliikmelisuse pälvimisest: «Kui kristalselt aus olla, siis on see minu jaoks vägagi liigutav teade. Olen ju 48 aastat olnud loomaaianduses tegev ja kui WAZA, loomaaedade maailmaorganisatsioon, mis ühendab juhtivaid teaduspõhiselt tegutsevaid loomaaedu üle kogu maailma, on pidanud vajalikuks teha niisugune otsus, siis võib uskuda, et kõik see 65% minu senisest elust pole siiski olnud pelgalt tühikargamine.»