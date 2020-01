Päevakäpp: kassikarja keskel stressi põdev Issi tahaks rahulikku koju

Millest sai Issi oma nime?

Tal on selline imeline iseloom ehk kassituppa tulles võttis ta koheselt enda hõlma alla nooremad ja pisut arglikumad kassid, et neid toetada ja julgustada sel teekonnal, mis neile osaks oli saanud. Ta oleks justkui teadnud, et varjupaik ei olegi kõige hullem koht ja see on tegelikult tunduvalt parem kui näiteks tänav, kus ohte on palju rohkem. Nii ongi ta lihtsalt üleni Issi. Igas võimalikus võtmes.

Miks see imearmas Issi hoiukodu vajab?

Sest ta küll üritab teistele välja näidata, et kassituba on tore ja hea koht, et kiisud siin kohaneksid ja julgemaks muutuksid, aga sisimas on ta ise meeletus stressis. Tema silmad on pidevalt kissis või on Issi ise natukene loiukesem kui muidu, mistõttu vajab ta puuris viibimist, turgutust, lähedust ja siis saab taas üldpopulatsiooni keskele. Ent seal kõik uuesti jätkub, sest 150 kassi tema ümber on selgelt liiga palju. Teame ju isegi, et kingsepa jalad on alati paljad - nii ka Issi julgustab ja toetab teisi, aga on hoopis ise õnnetu.

Issil saab kohe kassitoas täis juba üks aasta. Üks meeletult pikk aasta, mis on Issil kindlasti on raske. Seepärast on ta niivõrd teeninud ära korraliku koduse keskkonna ja hea elu. Palun paku sina seda talle?

Hoiukoduks astumiseks tutvu tingimustega ning täida ankeet SIIN.