Ehmunud koer ründas Viru hotelli juures toidukullerit

Kohale kutsutud mupo patrull kuulas ära mõlema poole selgitused ja veendus, et kulleril oli olemas nii töö- kui ka elamisluba, kuid kohalikke seadusi mitte tundnuna oli ta eksinud liiklusseaduse vastu. Nimelt sätestab seadus, et jalgratturil on keelatud sõita kõnniteel, välja arvatud alla 13-aastane jalgratturil koos kuni kahe saatjaga ning väikelast rattatoolis sõidutaval jalgratturil või ka juhul, kui jalgratturil on sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud.