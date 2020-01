Kvaliteetne toit annab lemmikule pikema ja tervema eluea

Millal viimati sina oma lemmiku toidu sisaldusse süvenesid? Kvaliteetne krõbusk pakub koerale või kassile täiskõhutunde ja varustab looma vajalike mineraalidega. Vähemalt pool looma päevasest toidukorrast oleks valgud, veerandi peaks moodustama rasvad. Kui toidu sisalduse vahekord või toidu protsjonid on paigast, võib see tekitada loomal ülekaalu. Ülekaal aga, nagu inimestelgi, viib mitmete teiste tõsiste terviseprobleemideni – ülekaal on lisaraskuseks luudele ja liigestele, koormab südant ja teisi organeid. Jälgi toidupakil olevaid juhiseid, need aitavad välja arvutada just sinu loomale vajaliku päevase toidukoguse. Pane tähele, et andes loomale juurde kodutoitu, peaks krõbuskite osakaalu vähendama.