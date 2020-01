Peika jättis maha – kuidas seda oma kassile öelda?

Texasest pärit 22-aastase Abby Govindani jättis kallim maha, kuid naise üks suurimaid muresid oli hoopis see: kuidas öelda oma kassile, et kutt, keda nad mõlemad jumaldasid, ei tule enam kunagi tagasi? Abby säuts sai 250 000 like’i ja 13 000 retweet’i – ilmselgelt on tegu murega, mis puudutas paljusid.

Abby ütles BBC-le, et on tagasisidest šokeeritud. Ka täpsustas naine, et on alati olnud pigem koerainimene, kuid tänavalt pääsetud kass Anjali on temaga elanud aasta. Just ekskallim oli see, kes õpetas teda kasse mõistma. «Nad mõistsid üksteist intiimsel tasandil ja kass jumaldas teda.» Anjali jooksis alati uksele vastu, kui kuulis meest tulemas. «Ma lihtsalt soovin, et saaksin talle seletada, mis toimub,» rääkis Abby. «Ma arvan, et ta teab, et miski on teistmoodi. Ta nõudis palju rohkem hellitusi kui tavaliselt. Ta tuleb mind kontrollima, kui ma nutan.»

Tennesseest pärit Amy Loyd vastas Twitteris Abbyle, et kui ta abikaasa ära läks, tekkis tema koeral tõsine depressioon. Selle leevendamiseks võttis ta teise koera ja kuigi ta pole päriselt kindel, et see aitas, aitas sõber koera tähelepanu mujale viia.

Elaine Henley loomakäitumise nõustajate ühingust ütleb, et on väga oluline mõista, et loomad saavad asjadest omal moel aru. «Kui kodu on väga sapine – inimesed vaidlevad, on endast väljas – korjavad loomad need emotsioonid üles, kuigi ei mõista täiesti, miks miski toimub. See on sarnane olukorrale, kui väikeste laste hooldajad lahku lähevad. Nad tahavad teada, miks nende emme ja issi nii õnnetud on.»

Henley sõnul võib see kõik väljenduda ebaharilikus käitumises, ootamatus agressioonis, ülesöömises, närvilises tammumises. Kõige parem oleks järk-järgult tutvustada looma olukorraga, et üks hooldajatest pole enam looma elus, kuid Henley mõistab, et enamasti pole see võimalik.