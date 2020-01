Jabur või loominguline? Isehakanud Picasso muutis oma koera elavaks lõuendiks

44-aastane Ross on puudel Finni välimusega mänginud viimased viis aastat ning on koera muuhulgas muutnud sebraks ja tiigriks. Kui ta otsustas oma kätetöid sotsiaalmeedias jagada, hakati teda kritiseerima — kommenteerijate hinnangul on naine julm, et koera naeruväärseks muudab.