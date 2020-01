Tragöödia kangelased: Austraalia vombatid jagavad urge tule eest põgenevate loomadega

Paljud loomad, kelle elupaigad on hävinud ning kes leekide eest põgenevad, otsivad varju vombatite hämarates urgudes. Maa-alused urukompleksid on sügavad ning pikkades jahedates tunnelites on asu leidnud näiteks vallabid ning sipelgasiilid.

Loodusfilmide tegija Peter Hylands külastas tule poolt laastatud Cobargo metsloomade kaitseala ning sõnas, et vaatamata hävingule leitakse sealt järjepidevalt loomi, kes on leekidest täielikult puutumata. See aga tähendab seda, et nad on peitunud maa alla.