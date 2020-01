Päevakäpp: kassilapsed Iisak ja Nummi otsivad südamesõpru

Iisak ja Nummi on kaks Narvast leitud isast kassipoega, kes mõni aeg tagasi Kasside Turvakodu hoole alla jõudsid. Nende kolmas vend, Leo, on juba oma inimesed leidnud ning nüüd ootavad krapsakad Iisak ja Nummi ka oma südamesõpru!

Hoiukodus on väiksed kassilapsed ühed agarad ja tublid tegelased. Mõlemad kasutavad viisakalt liivakasti, söövad nii, et kausis on auk ning muidugi jooksevad nii, et vaibad kortsus. Neil jagub lusti kassilastele kohaselt! Inimestega saavad Iisak ja Nummi iga päevaga aina suuremateks sõpradeks, kuid uued inimesed tunduvad esialgu veel hirmutavad. Nii nagu inimlapsedki kasvavad iga päevaga aina targemaks, nii saavad ka need kassilapsed iga päevaga aina rohkem aru, et inimesi tasub usaldada ning üks isiklik teenindav personal kulub igale kassile ära.