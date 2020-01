Helsingi hädas: linnas võtavad võimust jänesed

Helsingi linnajänesed on 1980. ja 1990. aastatel kodudest põgenenud või loodusesse lastud lemmikute järglased. Välimuselt on nad küll armsad, kuid teevad koduaedades ja parkides hävitustööd ning valmistavad kohalikele palju peavalu.

2009. aastal võttis linnavalitsus vastu otsuse jäneste arvukus jahi abil kontrolli alla saada ning seda püüti mitme aasta jooksul ka teha, kuid lõpuks oldi sunnitud tõdema, et pikk-kõrvadest täielikult lahti saada on võimatu.

Keskkonnainspektor Raimo Pakarinen nentis, et jäneste täpset arvu on keeruline hinnata, sest neid pole kunagi loendada püütud. Küll aga sõnas ta, et Helsingis on neid tuhandeid. Kui varem võis loomi suurel hulgal näha ka kesklinnas, siis nüüdseks on nad end sisse seadnud rohkema rohelusega linnaosades.