Erakordne võitleja ⟩ Nooruke kass rabeles välja surmava viiruse küüsist

MTÜ Cats Help liikme Liivi Kassihhini sõnul on viimasel ajal nii erinevates sotsiaalmeediagruppides kui ka meedias olnud juttu lemmikloomadele hukatuslikuks saavast katkust. Koertel ja kassidel põhjustavad katku erinevad viirused, aga viiruse kulg haigestunud looma organismis on väga kiire ja tihtipeale fataalne. Vaid üksikud täiskasvanud loomad pääsevad sellest eluga, noorloomad sageli hukkuvad.

Ka mitmetele loomade päästmisega tegelevatele MTÜdele on see lõputu sügis-talv olnud väga raske. Loomad tänaval on haigemad ja viirused levivad pidurdamatult ning kuigi vabatahtlikud ning veterinaarid annavad endast maksimumi, et tänavalt päästetud loomi aidata ja ravida, ei ole see alati piisav. Ka Cats Help – vabatahtlikest koosnev MTÜ, mis nagu nimigi ütleb, abistab ja päästab tänavale sattunud kasse – on parvoviirusega sel hooajal rinda pistma pidanud. Ühel korral haigus võidutses, teisel korral jäi aga lõpuks kaotajaks.

Nädala eest saabus Cats Helpi hoiukodusse kaks väikest kassipoega — Piia ja Piret. Nad olid päästetud ühest kolooniast, kust sai ära toodud 12 kassi. Juba paar päeva hiljem Piia haigestus ja suri vaid mõne tunniga krampides loomakliinikus. Just need kaks, kes said ära päästetud kõige viimasena, olid tänavalt kingiks kaasa saanud surmaviiruse.

Parvo hüüdis tulles

Koheselt oli selge, et varem või hiljem haigestub ka Piret. Kuigi loomaarstide arvamused selles osas lähevad lahku, siis MTÜde ja ka Loomade Kiirabi arstide kogemus näitab, et kui viirusega kokku puutunud kass vaktsineerida kiiresti kompleksvaktsiiniga, on võimalik kiisu elu päästa. «Kuna kaotada polnud midagi, sest parvoviirus on surmaotsus kassipoegadele, sai arste usaldatud ja veel elus olev kassipoeg vaktsineeritud,» kirjeldas Kassihhin.

Reede hommikul märgatigi, et midagi on valesti. Kassipoeg ei olnud söönud ja oli ebatavaliselt loid. Kraadiklaas näitas kõrget palavikku. Koheselt viidi kassike Loomade Kiirabi kliinikusse, kus tublid arstid ta elu eest mitu päeva ja ööd võitlesid. Pühapäeval tuli teade, et kiisu tunneb end paremini, tema elu ei ole enam ohus ning ta võib minna tagasi hoiukodusse järelravi saama.

Tänaval sündinud Piret inimesi veel ei armasta, kuid soojas ja mugavas süles olles kipub pahameel ununema. FOTO: Cats help MTÜ

«Seda, millega hüljatud loomadega tegelevad vabatahtlikest koosnevad MTÜd iga päev peavad kokku puutuma, ei suuda tavainimene vist päris hästi endale ette kujutada,» nentis Liivi Kassihhin. «Nad elavad annetustest, inimeste heast tahtest neid aidata ja märgata. Vabatahtlike tööpäev ei ole kaheksatunnine, vaid ööpäevaringne ning mured tulevad tihti ka unenägudesse kaasa. Vabatahtlikud ei oma kinnisvara Dubais ja ei puhka Maldiividel nagu kurjad keeled ja müüdid räägivad.»