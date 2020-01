Video: pisike viigerhülgepoeg kaotas ema ja sattus kodust kaugele

Kuna hülgeplika ema kusagil näha polnud ning Iirimaa läänerannikut räsis torm Brendan, poleks loom omal jõul ellu jäänud. Üleelamine oli Cloudberryt niivõrd väsitanud, et enam ei suutnud ta inimeste vastu agressiivsust üles näidata ja viidi päästekeskusesse spetsialistide hoole alla.

Et viigerhülged võivad kergesti stressi sattuda ja selle tagajärjel ka surra, on päästegrupi liikmed temaga äärmiselt ettevaatlikult ümber käinud. Konsulteeriti ka spetsialistidega Hollandist, kelle hinnangul on Cloudberry veidi üle kuu vana.