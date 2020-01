Jõehobu käis perekonna basseinis sulistamas ja jättis maha vastiku kingituse

Safarituure korraldavat firmat juhtiv Reed sõnas, et jõehobu ronis basseini ööpimeduses ning kui teda hommikul märgati, ei paistnud inimeste lähedus tema jaoks segavaks asjaoluks olevat. «See oli suur isane, hinnanguliselt kolmetonnine,» kommenteeris Reed. «Kuna ilm on olnud põuane ja Thamalakane jõgi on kuivanud, oli meie bassein piirkonna kõige ligitõmbavamaks kohaks.»