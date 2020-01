Tallinna linn toetab 15 000 euroga Austraalia loomade abistamist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul mõjutab Austraalias toimuv mitte ainult praegu tulest haaratud piirkondi, vaid maailma palju laiemalt ning seeläbi ka kõiki meid. Praeguste hinnangute kohaselt on maastikupõlengutes elu kaotanud vähemalt miljard looma, lisaks on hävinud paljude loomade elupaigad. «Austraalia manner on unikaalse loomastikuga ning see on meie kõigi ühine looduspärand. Keegi ei tea täpselt, kui palju liike on tulekahjude tõttu hävimisohus, kuid arvatakse, et paljud ohustatud liigid on sattunud seetõttu veelgi kehvemasse olukorda või lausa väljasuremise äärele,» ütles ta.

Kõlvarti sõnul on see põhjus, miks paljudes riikides kogutakse annetusi ja otsitakse võimalusi, et Austraaliale raskes olukorras appi tulla, ning seetõttu annab oma panuse ka Tallinna linn. «Üks peamine tegur, mis on sedavõrd ulatuslike tulekahjudeni viinud, on kliimasoojenemine, mis on Austraalias kaasa toonud pikenenud kuivaperioodid ja väga kõrged temperatuurid. Kuna kliimasoojenemise põhjused on globaalsed, on kõigil arenenud riikidel oma roll ja vastutus aidata sealse looduskriisi leevendamisele kaasa. Meist oleneb ka see, mis ootab meid ees tulevikus,» lausus ta.