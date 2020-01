Kriitiline olukord Pesaleidjas: mitusada kassi vajab uusi vaktsiine

Siiani on Pesaleidja kasutanud Feligeni kompleksvaktsiini ning see on kiisusid ka palju aidanud. Nüüd aga ollakse olukorras, kus kõik kassid tuleks vaktsineerida Purevax vaktsiiniga. Seda seetõttu, et kui Feligen on elusvaktsiin, siis Purevax on surmatud vaktsiin. Elusvaktsiini puhul tekib oht, et kassi organism ei suuda viirushaigusega nakatudes vastu pidada. Seetõttu on kõige ohutum ja samas tõhusam justnimelt Purevax vaktsiin. Hinnapakkumine vajaliku koguse dooside jaoks on 4500€.