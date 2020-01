Silmad siia, koerasõber! Tartus otsib hoiukodu koeraema kuue kutsikaga

Kaks õekest Amare ja Rafaella said kutsikad kõigest nädalase vahega ning enne parimad semud olnud kutsad ei saa enam koos hakkama. Ilmselt on kusikate saamine muutnud Amare väga kaitsvaks emaks ja õe uudishimu pole tervitatav.

Amare ise on tõeline rõõmupall ning tema beebid tõstavad lakke iga nunnumeetri. Pisikesed on varsti kolmenädalased, neil on silmad avanenud ja veel praegu veel töntsakas kõnnak muutub päev-päevalt kindlamaks. Amare on ise alla põlve kõrgune ja kutsikatest ei tule ka ilmselt bernhardiine.