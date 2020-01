Šokeeriv julmus lõunanaabrite juures: perenaine lasi oma koera kägistada ja peksta

Juba enne seda, kui Ricci perenaine temast tüdines, ei kandnud ta koera eest hoolt, vahendab Rus.TVNET . Ricci oli kirpudest puretud ning oma sügeleva naha niivõrd katki kraapinud et karvu ta seljal enam ei kasva. Et naine Ricci eutaneerimisele raha kulutada ei raatsinud, andis ta koera oma tuttavale ja palus tal üleliigse loomaga midagi peale hakata.

Esmalt püüdis mees Riccit kägistades tappa, kuid kui see ei õnnestunud, hakkas ta koera julmalt peksma. Ricci ulgumist kuulsid naabrid, kes politsei kutsusid. Kohale saabunud korrakaitsjad võtsid Ricci kaasa ja viisid ta Sloka varjupaika. Veterinaarid tuvastasid koeral raskelt viga saanud silma, keelehaavandid ning verevalumid üle kogu keha.

Kui Ricci oli oma vigastustest taastunud, hakati talle kodu otsima. Koera lugu märkas sotsiaalmeedias Violeta, kellele Ricci kohe südamesse puges. Juba järgmisel päeval läks ta varjupaika ning viis kutsa koju. Algus oli keeruline — Ricci kartis kõiki ja kõike ning mehi pelgab ta siiani. Koeral võtab kaua, et kedagi usaldama hakata.

Üleelatust annavad aimu ka Ricci nõrgad tagajalad, mis püsti tõusmise ja trepist käimise tema jaoks keerulisemaks teevad. Ka hingamine on Ricci jaoks raskendatud, ta ei näe allesjäänud silmaga hästi ja on ka kurt. See aga ei takista tal pikki jalutuskäike nautimast ja kassidest kaaslaste toitu varastamast.