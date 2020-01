Rekordaja kodu oodanud kass leidis lõpuks päriskodu

Ligi 5-aastane endine tänavakass Pusja on iseloomuga loom - tema valib, kes talle meeldib ja kes mitte ning millisel hetkel. Küllap oli see põhjuseks, miks silmatorkavalt kaunis Pusja aastate jooksul kellegi südamesse ei pugenud.



Nüüd viimaks jäi Pusja silma headele inimestele, kes ei mõelnud kaua ja viisid kiisu endaga. Pealinnas asuvas kodus oli teinegi karvakera ootel. Pusja on oma uutele omanikkele tänulikkust väljendanud, kui sülle puges - korraks, aga suur sammu on see tema puhul igal juhul.



Kõige kauem kodu oodanud koer Sultan on aga endiselt koduootel. Tema kohta rohkem loe SIIT.