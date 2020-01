Rakvere mees tõi jäisest tiigiveest välja väikese koera

Loomapäästegrupi Lääne-Virumaa päästjate juht Erko Elmik asus asja uurima ning selgus, et Jacki-nimelise koera omanik oli Kundas elav Ülle. «Naine tahtnud koera varjupaika anda. Ei võetud. Seejärel soovinud ta Jacki magama panna, sest viimane olevat kuri. Loomaarstid keeldusid tervet noort looma hukkamast,» kirjeldas Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner ja lisas, et kuna küsimusi on hetkel palju, jääb Ülle täisnimi esialgu saladuseks.