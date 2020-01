Video ⟩ Innukas koer läbis omal soovil Eesti ühe karmima ultravõistluse

Nädalavahetusel toimus Eesti-Läti piirialadel individuaalne talvine ultravõistlus Taliharja Vanakuri. See on karm 101-kilomeetrine retk, mille läbimiseks on osalejatel aega kuni üks ööpäev. Võistlejatega liitus stardipaigas kohalik koer, kes läbis kogu karmi distantsi ja lõpetas meessoost jooksjate arvestuses kõrgel viiendal kohal.