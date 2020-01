Muugal salaküttide püünisesse sattunud metskits leidis piinarikka lõpu

Südametus salakütid olid püünised seadnud soolaku lähedale, kus loomad sageli käivad. Taoline lõks on eriti julm, sest puude külge seotud trossidega poob loom end ajapikku ise üles ja sureb piinarikkalt.

Salaküttide poolt üles seatud trosse on vaevu märgata

Koos Metsloomaühinguga saabusid kohale Jäägriabi, keskkonnainspektsioon ja politsei, kes tegid pilte ja hindasid olukorda. Jäägriabi spetsialisti hinnangul polnud see kits ainuke omataoline, kes selles püünises oma lõpu oli leidnud. Kuigi esialgu lootis Jäägriabi kitse jalgadele aidata ja metsloomaühingule üle anda, siis see osutus võimatuks — vaene loom oli end trossidega nii tugevalt vigastanud, et teda enam kahjuks aidata ei saanud.