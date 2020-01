Tallinna loomaaia jääkaru Friidale teostati ultraheliuuring

Möödunud kolmapäeva varahommikul tegid loomaarstid koostöös maaülikooli loomakliiniku ja Veterinaardiagnostikakeskusega põhjaliku tervisekontrolli jääkaru Friidale. Meditsiinitehnika ja -tarvikute ettevõte Semetron AS tõi selle tarvis spetsiaalselt Hollandist kohale ka ultraheliaparaadi.

Tervisekontrolli ettevalmistamiseks tuli jääkaruemandale – kes, ärge unustage, on ikkagi 235 kilogrammi kaaluv ohtlik arktiline kiskja! – teha üldanesteesia ning pügada ultraheliuuringu tarvis karvadest paljaks ka tema kõhualune.

Lisaks ultraheliskriiningule võtsid loomaarstid karult kontrolli käigus bioproove, sh DNA proovi, paigaldasid talle mikrokiibi ning vaatasid üle ka tema kõrvade ja hammaste seisundi. Kui üks murdunud hammas välja arvata, on veterinaaride hinnangul Friida tervis korras. Ka ei tasu arvata, et Friida on tiine — järelkasvu temalt lähiajal oodata ei ole.