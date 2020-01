Fotod ⟩ Sajad loomakaitsjad marssisid riigikogu ette

Üleskutset rongkäiguga liituda jagasid mitmed tuntud inimesed ja organisatsioonid. Näiteks Aleksei Turovski, Heiki Valner, Sandra Vabarna ja TradAttack, Hedvig Hanson, Maia Vahtramäe, Nerko Urke, Hanna Martinson, Alisa Tsitseronova, Mick Pedaja, Reet Aus, Tõnu Trubetsky jt. Samuti Varjupaikade MTÜ, Eesti Keskkonnaühenduse Koda, Eesti Loomakaitse Selts, Pesaleidja, Kassiabi, Kasside Turvakodu, Tartu Kassikaitse, annetuskeskkond «Ma Armastan Aidata», Eesti Inimõiguste Keskus, erinevate erakondade noortegrupid ja paljud teised ühingud ning loomasõbralikud ettevõtted.

«Tulevikuinimesed ilmselt imestavad, mis põhjusel taoline loomade kohtlemine 2020. aastal jätkuvalt lubatud on,» ütles Loomuse loomade heaolu töörühma juht Martin Garbuz. «Jätkame igapäevaselt tööd seni, kuni selline julmus kaob.»

Läti loomade eestkoste organisatsiooni Dzīvnieku brīvība juhi Katrīna Krīgere sõnul on karusloomatööstus iganenud ja julm praktika. «See on vastuolus ühiskonna eetiliste väärtustega, mürgitab meie olemust ja piinab tuhandeid süütuid loomi. Meie, Balti riikide jaoks, on kätte jõudnud aeg jätta karusloomafarmid minevikku - sinna, kuhu nad kuuluvad.»

Loomusega koostöös plaanivad veebruaris riigikogu liikmed taaskord esitada uue eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil.

Vastavalt kahele avaliku arvamuse uuringule leiab 69% Eesti elanikest, et loomade tapmine nende karusnaha saamise eesmärgil ei ole aktsepteeritav. 74% Tšehhi, 68% Norra, 74% Soome, 78% Rootsi, 81% Austria, 64% Läti, 67% Leedu, 84% Hollandi, 86% Saksamaa, 66% Poola, 86% Belgia, 80% Šveitsi, 73% Horvaatia ja 91% Itaalia elanikkonnast on samal seisukohal. Üle Euroopa on kogutud sadu tuhandeid allkirju karusloomakasvanduste keelustamiseks. Näiteks Loomus on rahvusvahelisele petitsioonile karusloomakasvanduste keelustamiseks Eestis kogunud üle 54 000 allkirja.

Karusloomakasvanduste keelustamisele on toetust avaldanud kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet. Karusloomakasvanduste vastu on avalikult oma arvamuse välja öelnud mitmed Eesti ühiskonnategelased. Arutelu riigikogus on tervitanud paljud rahvusvahelised ühingud, sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA. Eesti karusloomade kaitseks on Loomuse palvel välja astunud Queeni legendaarne kitarrist Brian May ja Eesti juurtega Hollywoodi näitleja Mena Suvari.