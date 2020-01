Tervisekontroll aitab päästa lemmiku elu

Tuues koju uue lemmiku, peaks temaga kindlasti esmalt tervisekontrollis käima. Kutsika puhul saab loomaarst anda nõu ja infot uue pereliikme kohta ning kutsikale tehakse täielik ülevaatus ninast sabaotsani. Kuna kutsika organism on veel väike ja nõrk, ei tohiks jätta ühtegi arstikülastust vahele. Mida varem saab jälile võimalikele probleemidele, seda valutumalt saab lemmiku hea tervise juurde tagasi.

Alates kaheksandast elunädalast hakkavad kutsikad saama ka vajalikke vaktsiine ning ussirohtu. Paljud omanikud mõtlevad, et ussirohi pole kutsikal kuigi oluline, kui kutsikas väljas ei käi. Tegelikkuses on kutsikal mitmeid lihtsaid viise usside küüsi sattuda. Kõige tõenäolisemalt juhtub see pesakonnas olles ema kaudu. Ussirohtu saavad kutsikad kord kuus kuni kuue kuuseks saamiseni. Usside esinemisel sagedamini.

Teine oluline tegevus loomaarstil on kiibi panek. Kutsikale antakse justkui isikukood ehk pannakse kiip, mis aitab tuvastada armsa neljajalgse juhul, kui ta mingil põhjusel peaks pääsema jooksu. Koerad on kavalad ning võivad olla ettearvamatud ja mõne põneva lõhna või kõva hääle peale jooksu panna. Oluline on, et kiip oleks ka registreeritud. Vastasel juhul ei leita koera kiibi juurest omaniku andmeid.

Ka täiskasvanud koer vajab regulaarset ülevaatust

Täiskasvanud koera võtmisel on olukord sama. Esmalt teostatakse põhjalik kontroll, et saada ülevaade koera tervisliku seisundi kohta. Kui koer võetakse näiteks varjupaigast, on taustinformatsiooni lemmiku tervise ja tehtud toimingute kohta oluliselt vähem. Sõltuvalt läbivaatusest ja koera terviseandmete olemasolust soovitab loomaarst teha vajalikud vaktsiinid või võtta ette mõned muud toimingud.