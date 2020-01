Loomakaitsjad kaotasid: «kassikuninganna» ei teinud midagi kriminaalset

VTA Põhja regiooni juhtivspetsialist Harles Kaup sõnas, et VTA menetleb juhtumit loomakaitseseaduse alusel. Kaup täpsustas, et Sauel käidi loomi püüdmas kaks korda — 2. detsembril külastas maja Saue vallavalitsuse tellitud loomapüüdja, kes sai hoone aiast kätte viis kassi. Päev hiljem kontrollisid maja VTA ja loomakaitsjad ning sel päeval avastati ka keldrikoloonia. «Kassid toimetati Sõle loomakliinikusse, kus tehti veterinaarne ülevaatus. Eluohtlikus seisundis ükski kass polnud,» sõnas Kaup. «Kõik 25 kassi on tänaseks paigutatud hoiukodudesse.»

Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner, kes ka ise Saue eramut külastas, nentis, et otsusega ta rahul ei ole. «Tundub kummaline, et inimesel on 25 kassi, kellest üks on suremas ja kolmel jookseb silmist mäda, kuid kriminaalasja ei alustata, sest ülejäänud kassid on paremas seisus. Kui samal inimesel oleks aga ainult üks kass, kelle seisukord kohutav, siis võiks algatamiseks alust olla küll,» sõnas Valner. «Pahatihti on nii, et seal, kus algab juriidika, lõpeb terve mõistus.»