Peremees aheldas oma koera Lasnamäe ostukeskuse juurde ja kadus ise öösse

Ilmselt oli omanik koera olemasolu suures aastavahetusmelus unustanud. «Keskööks oleks koeraomanik siiski pidanud koera puudumist märkama,» kommenteeris olukorda lahendama saadetud patrull. «Välistada ei saa ka seda, et omanik otsustas koerast lihtsalt vabaneda ja jättis ta käidavasse kohta maha. Hea seegi, et metsa puu külge ei sidunud, nagu me paari varasema juhtumi puhul kuulnud oleme.»

Patrull võttis ühendust loomade varjupaigaga, kes looma külma käest turvalisesse paika toimetas. Tänane Munitsipaalpolitsei kontrollkõne Paljassaare loomade varjupaika kinnitas kahjuks viimast versiooni – koer on endiselt varjupaigas. Kuna loom on kiibistatud, siis on teada ka omaniku kontaktandmed, kuid ühendust temaga saadud ei ole – telefon on välja lülitatud ja e-mailile vastust tulnud ei ole.

«Tegemist on väga sõbraliku ja toreda lambakoeraga,» kinnitati varjupaigast. «Paistab, et omanik on otsustanud loomast vabaneda ja ilmselt tuleb meil teha hülgamistaotlus, misjärel saab hakata koerale uut kodu otsima.»

Varjupaiga sõnul on aasta alanud kurvas tonaalsuses – tänavale on «visatud» kümmekond kassi ja veel kaks lambakoera. «Paar päeva tagasi tuli meile teade ühest Lõime tänava maja ette puu külge seotud lambakoerast. Koeral oli suukorv pähe pandud,» kirjeldas varjupaiga töötaja. Tegemist oli eriti kurvastava juhtumiga, sest koera kiip näitas, et omanikud elavad sealsamas, paraku kumbki omanikest kõnedele ega meilidele ei vasta. «Raske on mõista omanikke, kes oma lemmiku maja ette puu külge seovad, teadmisega, et sinna ta ka jääb… ja see kõik toimub praktiliselt nende enda akna all.»