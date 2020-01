Vanglasse sisse murdnud kass vajas sealt vabanemiseks päästjate abi

«Vaene kass oli väga hirmul ja ei tahtnud, et teda aidataks. Tema päästmiseks kulus palju kannatlikkust, hulga abikäsi, mõned redelid ning päästepostid,» lisas Fletcher.

Kuna juhtum leidis aset vaid päev enne jõule otsustas Fletcher kassi endaga koju kaasa viia, et loom ei peaks pühade ajal varjupaigas olema.

«Ta on nii armas kass, ma ei tahtnud teda jõuludeks ja aastavahetuseks üksi jätta, nii et viisin ta endaga koju,» lausus Fletcher.

«Ta oli kadunud umbes neli või viis päeva, kuid ta on seda varem ka teinud,» ütles Padfooti omanik Angela Driver Swales .

Naise sõnul on kass alati tagasi tulnud seega ei osanud pere algselt midagi kahtlustada. Kuid kuuldes naabritelt ühe kassi imelisest pääsemisest arvas pere, et see võib olla Padfoot.