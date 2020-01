Päevakäpp: hurmava südameteröövija Batmani elu muutus vaid hetkega

Batmani missioon siin maailmas on näidata, milline võib olla ühe tänavakassi õnnetu saatus ning kuidas üks hetk võib kõike muuta. Batman saabus turvakodusse pärast pikka tänaval elamist. Oli vaja vaid ühte hetke, et tema saatusesse pööre tuua — tema kaitseinglid pidid teda märkama! Ja nii juhtuski, et tähelepanelik Batmani leidja otsustas nõuks võtta kassike tänavalt ära aidata.

Turvakodusse jõudes märkasid vabatahtlikud, et Batmani peakene on viltu ning ta lonkab kõndides jalga. Käidi Batmaniga arstil, et saada selgust, kas Batman on võimalik terveks teha. Erinevate arstide arvamused ühtisid: Batman lonkab vana vaagnaluumurru tõttu, mis ise kokku kasvanud ning viltune peahoid on tugeva luupõletiku tagajärg. Kuigi neid vigastusi ei saa enam ravida, saame siiski Batmani elu täielikult muuta — me saame talle leida elu esimese ja igavese päris oma kodu!