Vaimukas video: kass pani palvetava munga kannatuse proovile

Video Wat Udomrangsi templi mungast, kes samal ajal palvet jätkata ja kassi ettevaatlikult eemale lükata püüab, hakkas Tai meediakanalites ja sotsiaalmeedias kiirelt levima. Peale mitut ebaõnnestunud katset andis munk lõpuks alla ja asus kassi paitama. «Ma püüdsin palveraamatut lugeda, kuid kassi kohalolu tegi selle keeruliseks,» selgitas 25-aastane munk Luang Pi Komkrit Taechachoto, kellest tehtud videot on nüüdseks vaadatud sadu tuhandeid kordi.

Tai templites on vabalt ringi kõndivad kassid tavaliseks nähtuseks. Wad Udomrangsi templis elab tosin hiirepüüdjat, keda mungad pühendunult toidavad. Munk Komkrit naljatas, et seetõttu on kõik sealsed neljajalgsed paksuks läinud.