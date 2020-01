Lugeja küsib: mida teha, kui linnarebane koera jälitab?

Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala sõnul ei saa rebase motiive küll täielikult ennustada, kuid on vähetõenäoline, et ta koeras saaklooma näeb ning seetõttu murdmist karta ei maksa. Kui hõikumine rebast ei kõiguta, soovitab Võsujalg jalutuskäikudele kaasa võtta puust või plastikust kõristaja, mille vali ja iseloomulik heli ehk paremini mõjub.

Loomapäästegrupi juhatuse liikme Heiki Valneri sõnul on võimalik, et rebased võivad teisi loomi jälitada rumalusest — noorloomad on uudishimulikud ja ei taju, et lõpuks võivad hoopis nemad rünnaku ohvriks sattuda. Loomakaitsja soovitab rebase hirmutamiseks kasutada oksa, millega vehkida või seda äärmisel vajadusel rebase poole visata. Ka tasub tema sõnul silmas pidada et praegu on levimas koerte katk, mida kannavad ka rebased. Seetõttu tuleb koer kindlasti vaktsineerida ja linnarebastega igasugust kontakti täielikult vältida.