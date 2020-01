TÄIELIK HÄVING ⟩ Austraalia maastikupõlengutes on hukkunud miljard looma

Sydney ülikooli ökoloog Chris Dickman nentis, et tema eelmine hinnang 480 miljoni looma hukkumise kohta oli liialt tagasihoidlik ning käis vaid Uus-Lõuna-Walesi osariigi kohta. Ka jäid sellest numbrist välja loomaliigid, mille isendite hulga kohta ei olnud täpseid andmeid.

«Esialgne pakkumine põhines imetajatel, lindudel ja roomajatel, kelle arvukust me kindlalt teadsime, kuid see number on nüüdseks aegunud,» sõnas Dickman. «Tulekahju levilat arvestades on hukkunute arv vähemalt 800 miljonit, kuid koos nahkhiirte, konnade ja selgrootutega kahtlemata üle miljardi.»

Erinevalt koaaladest on kängurutel võimalus leekide eest kiirelt põgeneda, kuid nemadki pole täielikult kaitstud. FOTO: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Ka organisatsiooni World Wildlife Fund Australia keskkonnateadlane Stuart Blanch kinnitas Dickmani sõnu ning lisas, et nüüdseks on isegi miljard tagasihoidlikum pakkumine ja see number võib lähiajal veelgi kerkida.

Juba enne tulekahjusid kriitilises ohus olnud liigid nagu mägi-kääbusopossum võivad täielikult välja surra, sest leegid on võimust võtnud ka nende elukohaks olevates rahvusparkides. Ka nahkhiirepopulatsioonide olukord on kehv, sest neile eluks hädavajalikke metsi enam ei eksisteeri.

Kuulsa Austraalia looduskaitsja ja televisiooninäo Steve Irwini tütar Bindi kirjutas sotsiaalmeedias, et Queenslandis asuva Australia Zoo loomaaia metsloomahaiglasse saabuvate lendrebaste arv on plahvatuslikult kasvanud ning lisaks tulekahjudele ohustab neid põud ja toidupuudus.

Ka koaalad on Uus-Lõuna-Walesis kaotanud enam kui 30 protsenti oma elukohtadest ja ühes sellega on hukkunud ka kolmandik sealsest koaalapopulatsioonist. Keskkonnaminister Sussan Ley sõnul sõltub populatsiooni taastumine sellest, kui palju toitu koaaladele pärast tulekahjude kontrolli alla saamist saadaval on.

Lisaks metsloomadele on tuli nõudnud farmiloomade elusid, viimaste andmete kohaselt on surnud vähemalt 100 000 looma. Sotsiaalmeedias ringlevad aga jahmatavad fotod loomakorjustest, mis teedele jäänud on ning päästjad kaevavad suuri ühishaudu, kuhu leitud loomad matta.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv — ABCcameramatt (@ABCcameramatt) January 5, 2020