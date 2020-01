Laupäeval marsivad sajad loomakaitsjad riigikogu ette

«Korraldame rongkäiku juba kolmandat korda, et pöörata seadusandjate tähelepanu ühiskonna kaasaegsetele väärtustele ja anda signaal selle kohta, mis on ja saab tänapäeval üha olulisemaks,» selgitas Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Loomade heaolu ja keskkonnahoid ei ole ammu enam tühjad sõnakõlksud, vaid aktuaalsed ja tõsised teemad. On aeg suurteks muutusteks.»

Loomuse kinnitusel plaanivad veebruaris riigikogu liikmed taaskord esitada uue eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil.

Vastavalt kahele avaliku arvamuse uuringule leiab 69% Eesti elanikest, et loomade tapmine nende karusnaha saamise eesmärgil ei ole aktsepteeritav. 74% Tšehhi, 68% Norra, 74% Soome, 78% Rootsi, 81% Austria, 64% Läti, 67% Leedu, 84% Hollandi, 86% Saksamaa, 66% Poola, 86% Belgia, 80% Šveitsi, 73% Horvaatia ja 91% Itaalia elanikkonnast on samal seisukohal. Üle Euroopa on kogutud sadu tuhandeid allkirju karusloomakasvanduste keelustamiseks. Näiteks Loomus on rahvusvahelisele petitsioonile karusloomakasvanduste keelustamiseks Eestis kogunud üle 54 000 allkirja.

Karusloomakasvanduste keelustamisele on toetust avaldanud kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet. Karusloomakasvanduste vastu on avalikult oma arvamuse välja öelnud mitmed Eesti ühiskonnategelased. Arutelu riigikogus on tervitanud paljud rahvusvahelised ühingud, sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA. Eesti karusloomade kaitseks on Loomuse palvel välja astunud Queeni legendaarne kitarrist Brian May ja Eesti juurtega Hollywoodi näitleja Mena Suvari.

Karusloomakasvandused on keelustatud 14 riigis: Suurbritannias, Belgias, Austrias, Tšehhis, Norras, Hollandis, Luksemburgis, Serbias, Makedoonias, Horvaatias, Sloveenias, Slovakkias, Brasiilias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid. 2019. aasta aprillis sulges oma viimase karusloomafarmi Saksamaa.

MTÜ Loomus kutsub ühinema rongkäiguga loomade heaks ja võtma endaga ühes pereliikmeid, sõpru, töö- ja koolikaaslasi. Kogunemine toimub 11. jaanuaril kell 12 Viru väravate juures. Sealt liigutakse läbi vanalinna riigikogu ette, kus toimuvad kõned.