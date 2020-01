Päevakäpp: omaniku ja kodu kaotanud Felix ootab teist võimalust

Felix tutvustab end nii: «Tere, mina olen Felix. Paimaias ja sõbralik kassipoiss, kes on ootamatult jäänud koduta. Nägin juba pikka aega, et mu inimene jääb aina nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni ühel päeval selgus, et tal on vähk ning ta ei suuda enam minu eest hoolt kanda. Mind pandi transpordipuuri ning toodi turvakodusse.

Esialgu oli hirmus ehmunud. Mõtlesin, et mis kentsakas koht see on, kuhu kõik kassid tuuakse. Kas see on pahade kasside kodu? Kas me oleme midagi halba teinud, et meid ei taheta? Õigepea sain aga aru, et siin kõige hullem ei olegi. Iga päev tehakse paitusi, kostitatakse söögiga ning pesad on ka päris pehmed. Justkui oleks kodu moodi, kuid tegelikult ei ole ka, sest mul ei ole ju päris oma inimest.