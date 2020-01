Huvitav teada: viis tegevust, millega sa oma kassile pahameelt valmistad

Liialt vali muusika

Kasside kõrvad on inimeste omadest kordi tundlikumad. Nende kõrvad on loodud ka kõige vaiksemate helide kuulmiseks ning vali muusika on seetõttu stressi tekitav, hirmutav ja kohati kuulmisele isegi valus. Seetõttu oleks kassi juuresolekul kõige parem mõte kasutada kõrvaklappe, kuid kui sa seda teha ei saa või ei taha, vii oma neljajalgne sõber teise tuppa ja säästa tema närve.

Voodis tõmblemine

Pole mingi saladus, et kassid armastavad magada ning veedavad seda tehes suurema osa oma päevast. Paljudel kiisudel on kombeks öösiti oma peremehe juurde tukastama minna, kuid seal osutub häirivaks asjaoluks inimeste harjumus end keerata ja pöörata. Loomulikult pole end öösiti kontrollida kerge, kuid siinkohal aitab näiteks selja peal magamine, mis öist liikumist vähendab. Samuti aitab kaasa ka jahe tuba, mis teki all olemise mugavamaks teeb ning lahtine toauks, mis su kassil ebasobiva olukorra puhul lahkuda võimaldab.

Päevaplaani muutmine

Kassidele meeldib rutiin, sest see paneb nad end mugavalt ja ohutult tundma. Uuringud on tõestanud, et kindla rutiiniga kasside tervis on ligi kaks korda parem kui kassidel, kelle keskkonnas tihti suuri muutusi toimub. Seetõttu on oma kassi tervena hoidmiseks tähtis luua püsiv päevakava. Kui sa tema toidukaussi pidevalt täis ei hoia, täida seda iga päev samal ajal ning temaga veedetud mänguaeg võiks samuti langeda päeva kindlasse ossa. Loomulikult ei saa rutiinist alati kinni pidada. Kui sa armastad käia näiteks reisimas, ei pea sa siiski oma lemmiklooma närve rikkuma — ära vii teda loomahotelli, vaid püüa leida abiline, kes teda kodus vaatamas käiks.

Kassi kandepuuri toppimine

Kassidega reisitakse üldjuhul harva ning kui see toimub, võetakse tavaliselt appi kandepuur. Kui sa oma neljajalgset sõpra puuriga näiteks loomaarsti juurde viid ja see talle üldse ei meeldi, hakkab ta puuri seostama ebameeldivate kogemustega ja läheb seal sees olles stressi. Selle vastu aitab kandepuuri pidev kasutamine — jäta see avatuna toapõrandale ja tee selle sisse mõnus pesa, kuhu kass vabatahtlikult minna tahaks. Nii muutub see kassile ohutuks kohaks ja kui sa temaga siiski reisima pead, on see kiisule kindlasti vähem traumeeriv.

Pealesunnitud lähedus