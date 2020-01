Imearmas hetk: poisi taaskohtumine oma kadunud kassiga

Washingtonist pärit 11-aastane Logan Overlin oli äärmiselt murtud, kui läks kaduma tema 4-aastane kass Frank. Poisi ema Marlene sõnul on Frank väga tark kass, mistõttu õnnestus tal veranda uks iseseisvalt avada ja sealt siis välja lipsata.

Frank oli kadunud mitu nädalat ja pere hakkas juba lootust kaotama, et ta võiks kunagi koju naasta. Ime siiski juhtus ja Frank leidis tee tagasi koju. Kuna Marlene teadis, et Frank on Logani jaoks ülioluline, siis otsustas ta kahe sõbra taaskohtumise videolindile võtta.