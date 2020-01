10 uue aasta lubadust, mis on inspireeritud meie lemmikutest

1. Joo rohkem vett!

Kas teadsid, et viimase aja soovituste järgi peaksidki inimesed päevas jooma sama palju vett, kui seda joovad koerad? Seega, kui oled kodus ja näed/kuuled, et koer joob vett, siis tee seda sinagi! Muul ajal, kui oma lemmikuga koos ei viibi, kasuta meeldetuletuseks spetsiaalseid äppe või pane endale telefoni meeldetuletus.

2. Muuda vaatevinklit

Kiilud oma mõtetega kinni ja ei oska enam edasi minna? Keera enda kõht taeva poole ja vaata seda probleemi või olukorda hoopis uue nurga alt. Ehk saad nii mõnegi uue mõtte, kuidas edasi minna.

3. Mängi rohkem ja stressa vähem

Kuna tänavapäeval on paraku enamusel meist järjest rohkem stressirohkeid olukordi, siis tuleb alati meeles pidada, et kõike tuleb hoida tasakaalus. Kui tunned, et stress hakkab ligi hiilima, siis võta oma koera lemmik mänguasi ja tehke kohe üks mäng

4. Armasta tingimusteta

Alates sellest, et tervitate oma pereliikmeid, kui nad koolist/töölt/trennist tulevad, kuni kallistuste ja kaisutusteni õhtuti teleka ees välja. Kui loomad üldse meile midagi meie elus õpetavad, siis on see just tingimusteta armastus.

5. Pane oma mõistus proovile

Öeldakse küll, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta, aga tegelikult ei ole kunagi selleks hilja, eksole? Proovi mõnda uut hobi või võta ette mõni väljakutse, et oma mõistus teravana hoida.

6. Puhka

Kas teadsite, et kassid magavad 16-20 tundi ja koerad 12-14 tundi päevas? Seetõttu on just meie lemmikud parimaks eeskujuks, kuidas lõdvestuda ja puhata. Kahjuks ei saa meie endale päevas nii palju und lubada, kuid meeles tuleb pidada, et uni on tähtis ja vahel tuleb ennast ka mõne iluprotseduuri või massaažiga poputada.

7. Mine rohkem välja jalutama

Uuringud on selgeks teinud, et kõige suurem pluss just koera omamisel, on südame-veresoonkonna haiguste vähenemine. Ja jalutamine ei ole ju mitte hea ainult meile, vaid loomulikult ka meie lemmikutele. Võtame kõik nüüd plaani, et uuest aastast viibime koos oma neljajalgsetega veel rohkem värskes õhus ja avastame mitmeid uusi kohti!

8. Naerata rohkem

Pole kahtlustki, et tänu oma lemmikule naeratame me juba kõik niigi rohkem, aga jagame neid naeratusi ka teistele! Tihti me ei mõtle sellele, et kasvõi tänaval jalutades ja mõnele võõrale inimesele naeratades võime me nende tuju hoobilt paremaks teha. Seega – naeratame rohkem ja jagame oma rõõmu ka teistega!

9. Ela hetkes

Kuna tänapäeva ühiskond liigub igas suunas meeletu kiirusega, on raske vahel tunda rõõmu ja nautida just praegust hetke. Kui sinu koer on sinuga, siis ei muretse ta mineviku pärast ega stressa tuleviku üle – ta naudib just praegust hetke, seda, et on koos sinuga! Jällegi üks väga oluline asi, mida saame oma lemmikutelt õppida.

10. Käi regulaarselt kontrollis