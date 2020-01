Kaunis Eesti loodus ootab koeraga matkarajale

Autode eest peidetud looduskaunid kohad on avastamist väärt ning et seda hõlpsamaks muuta, on RMK loonud üle Eesti kümneid matkaradu. Väiksema koeraga vali mõni lühem ring, suuremat kasvu täiskasvanud koeraga saad avastada kaunist maastikku pikema vahemaa jooksul. Õnneks on RMK andmebaasist leitavad väga erineva pikkusega rajad – kõigile midagi. Küll aga tasub enne matkama minemist veenduda, et sobiv varustus selleks oleks nii endal kui lemmikul.

Mõnus matk algab korralikust varustusest

Koeraga matkarajal jalutamine on kosutav nii füüsisele kui vaimule. Looduses on koera jaoks palju uut ja huvitavat – uued lõhnad, uued helid ja paratamatult võivad seal olla ka teised matkajad. Korralik jalutusrihm või –traksid on eriti olulised, et säilitada kontroll elevil lemmiku üle. Hurtta ja Rukka matkatoodete seast leiab kvaliteetsed ja mugavad tarvikud igas suuruses koerale. Jõuliste ja energiliste koerte puhul on hea otsustada trakside kasuks, et oleks mugavus ja kindlustunne nii omanikul kui koeral.

Pisemad ja aluskarvata tõud vajavad külmal ajal matkates kindlasti ka riideid, et matk edukalt vastu pidada. Hea on valida ilmastikukindlad kombinesoonid, mis hoiavad nii vihma kui tuule eest. Jälgi jalutamise ajal oma koera käitumist – kui lemmik hakkab värisema või käppasid üleval hoidma, on aeg matk lõpetada.

Eriti suurt valikut koertega matkale minekuks pakub pikaajalise kogemusega bränd Non-Stop Dogwear. Non-Stop Dogwear tooted loodi koerasportlaste potentsiaali maksimaalseks toetamiseks ning nüüd on need jõudnud ka tavakasutajatele kättesaadavaks. Uudista selle menuka brändi tootevalikut PetCity Viimsi, Tähesaju ja Ülemiste kauplustest.

5 soovitust edukaks matkaks: