Joanna on imeliselt armsa näo ja roheliste silmadega kassineiu. Tal on pöörane isu — toidu ja paitamise järele! Talle meeldib väga inimesega aega veeta ja neile seltsiks olla. Joanna on ka suurepärane mangumismeister: oma armsate silmadega vaatab ta sulle otsa ning palub süüa juurde, kuigi lõpetas täis kausi just viis minutit tagasi.