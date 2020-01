Video: vaata, mida saavutas Loomus loomade heaks 2019. aastal

Aitasime koostada eelnõu ja konsulteerisime poliitikuid. Seekord jäi puudu vaid 3 häält! Karusloomafarmide keelustamise eelnõu lükati tagasi häältega 28-25. Jätkame tööd, et see julm tööstusharu Eestist kaoks!

Fur Free Retailer programmiga on liitunud juba 30 Eesti moeloojat. 2019 aastal liitusid nt Ketlin Bachmann, Varkki, Tiina Talumees, Anu Rieberg, Kalamaja Printsess, Ennos jt.

12. Jätkus edukas ja populaarne kampaania «Taimsed valikud», üle 50 restorani on liitunud!

Tegime koostööd toitlustusettevõtetega, et üha rohkem restorane võtaksid menüüsse tervislikud ja maitsvad taimetoidud. Eesmärk on muuta taimetoit kättesaadavamaks ja selle eelistamine lihtsamaks. Sel aastal saime rekordarvu uusi liitujaid ja neid on kokku juba üle 50.