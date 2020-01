Video: kas oled midagi sellist näinud? Sukeldujatele ilmutas end omapärane olend

Sulgi meenutavate kiirtega olendi näol on tegu meriliilia ehk krinoidiga, kes kuulub okasnahksete sugukonda. Nagu videolindile jäänud isend, on enamik tänapäeval esinevaid meriliiliaid 10 kiirega, kuid osal liikidel jagunevad kiired juba väga noorena. See aga tähendab, et mõnel täiskasvanud isendil on kuni 200 kiirt.