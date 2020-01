Päevakäpp: kuningas Mustu on oma elu esimese kodu ootel

Turvakodus on Mustu üks tõeliselt armas ringisilkaja. Küll näeb teda aknal tuviparaadile hoogsalt kaasa elamas, seejärel juba mõne teise kassiga müramas. Kui esialgu olid Mustul inimeste suhtes kahetised tunded, siis nüüd on ta hakanud mõistma, et inimene võib olla väga hea. Turvakodus soovivad kõik teda muudkui konserviga kosutada, pehmeid paitusi kinkida ja hellitaval häälel temaga juttu puhuda. Meie arvame, et Mustu võiks vabalt kuningas olla! Oma isikliku kodu kuningas!