Metsloomade aastavahetus: pimestav paanika ja õnnetud lõpud

«Pidupäevadel ilutulestikku imetledes ja selle üle rõõmustades ei mõtle me loomadele, kes meie kõrval elavad ja kelles ilutulestik tekitab paanikat, mitte rõõmu. Kas näiteks teie ise tahaksite öösel keset magusat und müra peale üles ehmatada ja suvalises suunas, teadmatusest hirmul ja elu eest kuhugi kihutada? Just see toimub meie kõrval elavate loomadega. Paanikas linnud tõusevad pimedas lendu, kuid nad ei orienteeru. Nad ei saa aru mis toimub, nad põgenevad kabuhirmus. Paljud neist surevad uusaastahommiku esimeste tundidega. Meie isegi ei märka seda kõike.

Ilutulestike halb ja hävitav mõju loomadele on teada. Amsterdami ülikoolis Hollandis on radarite abil uuritud mis juhtub lindudega uusaastaööl. Öösel linnud magavad ning vali heli, plahvatused ning tugevad valgussähvatused äratavad nad üles. Olukord on täiesti ootamatu ja hirmu tekitav. Talvekülmaga võib öine ootamatu energiakulu olla tappev, hommikuni seda lihtsalt ei jätku. Paanikas lennatakse liiga kõrgele, 500 ja enamgi meetrit. Põrkutakse objektide vastu sest ei orienteeruta. Lennatakse liiga kaugele merele ja ei jõuta enam tagasi tulla. Suvel jäetakse maha pesad, kus on pojad.

Rakettide müratase on 140-150 dB ja lähedal viibijatele võib see tekitada kuulmiskahjustusi. Loomade kuulmine on inimestest tundlikum! Põlemisel eralduvad toksilised gaasid ja õhku paiskuvad peenosakesed põhjustavad hingamis- ja närvisüsteemi kahjustusi. Rakettide jäägid põhjustavad keskkonnareostust ja toovad surma loomadele, kes neid alla neelavad. See on päris kohutav ilutulestiku kahjude loetelu. Miks me seda teeme?

Paljudes riikides on ilutulestikurakettide müük piiratud. Mitmed linnad, piirkonnad ja asutused üle kogu maailma on ilutulestikust vabatahtlikult loobunud. Ka Eestis on mitu omavalitsust loobunud maksumaksja raha taevasse laskmisest ning ei korralda ilutulestikku.

Ameerika keskkonnateenistus (US Fish and Wildlife Service) on aga keelanud föderaalmaadel ilutulestiku kasutamise ja ka omamise. Paljudes riikides saab ilutulestikku osta vaid paaril päeval, vahetult enne aastavahetust ning ilutulestiku kasutamine on lubatud vaid vana-aasta õhtul. Ilutulestikku ei müüda lastele, piiratakse F2, F3 ja F4 kategooriate pürotehnika jaemüüki, mida võivad kasutada vaid professionaalid. Ilmselt tuleb ka Eestis ilutulestiku kasutamist reguleerida.

Kuid — ja see on nüüd oluline osa: meie loodus ja meie metsloomad väärivad seda, et sina neist hoolid. Me oleme metsarahvas ja me hoolime! Parimad meie seast ei oota seda, et Riigikogu otsustaks ja reguleeriks. Kui sa oled seda meelt, võta sellel aastavahetusel õue kogunemistele minnes kaasa oma nutitelefon ja näita sellega valgust — ütle, et saab ka teisiti.

Ilutulestiku kasutamisele võid leida teisi vahvaid alternatiive, näiteks: tee õue, lõkkealusele tuli, et lähedastega soojust ja hubasust nautida;

naudi valgus-showd ja müra siseruumides, mine stereokinno – see on vaid inimese keskkond;

kaunista oma õu LED-valgustusega;

süüta õues säraküünlaid ja õueküünlaid, laternaid ja tõrvikuid, sest miski pole sellest kaunim;

osta tähistamiseks väikeseid paugutajaid, mida on ka lastel ohutu kasutada;

vii jõuludeks loomadele metsa kuivatatud vihtasid, kaera, leiba, porgandit, seemneid ja täida juba õhtul lindude toidumaja;

mõtle välja veel mõni loomasõbralik alternatiiv.

ÄRA KASUTA ilutulestikku looduskaitsealadel, metsades, parkides, veekogude ääres, rannal – lase loodusel ja loomadel omas rütmis toimida!

ÄRA UNUSTA enda järelt koristada ja õpeta seda ka lastele – korja üles praht, plastik, ära jäta kunagi prügi maha!