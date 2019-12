Edusammud loomade nimel: kümme Eesti loomakaitsjate selleaastast töövõitu

Koostöös Nähtamatute Loomadega on tänaseks 40 protsenti Eesti jaesektorist teatanud otsusest loobuda üleminekuajaga puurikanade munade müügist – nende seas on ka populaarsed toidupoeketid nagu Prisma, Maxima, Stockmann ja Rimi.

Lisaks jaekettidele on puurikanamunade kasutamisest otsustanud loobuda hulk restorane, kohvikuid ja hotelle üle Eesti, sealhulgas Reval Café, NOA, Tuljak, Hotell Euroopa ja paljud teised. «Meil on suur rõõm näha, et üha enam Eesti ettevõtteid hoolib kanade heaolust – liigume selgesti suunas, kus puurisüsteemid on peagi ajalugu,» sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.