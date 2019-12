Teolt tabatud: pikanäpumehest politseikoer pani pihta laste jõulukingid

Franklini politseijaoskond kogus jõulude eel mänguasju kohalikule heategevusorganisatsioonile Santa Foundation. Jaoskonnaülem James Mill selgitas telekanalile WFXT antud intervjuus, et mitmed politseinikud nägid hulga vaeva selleks, et vähemkindlustatud peredest pärit lapsed jõuludel kuuse alt samuti kingitused leiaks.

Ühel hetkel hakkasid kingitused laost aga ükshaaval kaduma ning peamiseks kahtlusaluseks sai üks omade hulgast, teraapiakoer Ben. «Ben paistis arvavat, et kõik kogutud mänguasjad kuulusid talle ning kui ta lõpuks teolt tabati, üritas ta saagiga põgeneda,» sõnas Mill ja lisas, et tahtmatult juhatas koer korravalvurid oma peiduurkani, kust leiti hulk ilaseid lelusid.

Et Beni täisilastatud mänguasju kinkida ei sobi, otsustas jaoskond need uutega asendada. Neljajalgsel varganäol hoitakse aga silma peal, et ta salaja mänguasjalattu ei hiiliks. «Täna saime me väga olulise õppetunni — kui sul on varuks toatäis mänguasju, hoia uks kinni või pane lelud kõrgematele pindadele,» kirjutas jaoskond sotsiaalmeedias. «Vastasel juhul ilmub välja kuldne retriiver, kes need salaja ära võtab ja oma urgu viib.»